“Viaggio in Campania Arte | storie e luoghi” | le info sull’evento

Dopo il grande successo dell'edizione natalizia riparte "Viaggio in Campania. Arte, storie e luoghi", un ciclo di visite virtuali guidate alla scoperta delle bellezze archeologiche, artistiche e paesaggistiche della regione, realizzate da Campania>Artecard, il pass per visitare più di 80 luoghi del territorio regionale ideato dalla Scabec. "Campania Contemporanea – Un excursus nell'Arte dagli anni 70 ad oggi" è il titolo di questo nuovo appuntamento, in programma martedì 16 alle 21 e già sold out, dedicato ai protagonisti indiscussi dell'Arte contemporanea in Campania negli ultimi 50 anni: tra questi Lucio Amelio.

