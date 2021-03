Uomini e Donne, Roberto smascherato: spuntano due relazioni parallele (Di sabato 13 marzo 2021) A Uomini e Donne è esploso un nuovo caso, che vede salire a galla un tradimento che Roberto Di Silvestri ha inferto ai danni del programma, dopo che lui si dichiarato interessato alla dama del Trono over Patrizia. L’occasione dello smascheramento di Roberto è la nuova puntata del Trono over, che la conduttrice Maria De Filippi apre dando spazio a Patrizia e mostrando alla dama e agli spettatori dei file incriminati, dove l’uomo grida “ti amo” ad un’altra donna. E le sorprese non finiscono qui. Roberto, come inoltre mostrano le prove, poi, dichiara alla terza incomoda di essere sotto contratto con il programma e che Patrizia sia la sua “preda” in tv. Infine, il “cavaliere” entra in scena con la conduttrice e Patrizia, per poi abbandonare lo studio. Un momento tv piuttosto complesso e teso, di cui vi ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 13 marzo 2021) Aè esploso un nuovo caso, che vede salire a galla un tradimento cheDi Silvestri ha inferto ai danni del programma, dopo che lui si dichiarato interessato alla dama del Trono over Patrizia. L’occasione dello smascheramento diè la nuova puntata del Trono over, che la conduttrice Maria De Filippi apre dando spazio a Patrizia e mostrando alla dama e agli spettatori dei file incriminati, dove l’uomo grida “ti amo” ad un’altra donna. E le sorprese non finiscono qui., come inoltre mostrano le prove, poi, dichiara alla terza incomoda di essere sotto contratto con il programma e che Patrizia sia la sua “preda” in tv. Infine, il “cavaliere” entra in scena con la conduttrice e Patrizia, per poi abbandonare lo studio. Un momento tv piuttosto complesso e teso, di cui vi ...

