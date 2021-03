Trovato morto in un canale giovane papà scomparso: Manuel De Nicola aveva 33 anni (Di sabato 13 marzo 2021) E' stato riTrovato morto in un canale Manuel Di Nicola , 33 anni, di San Benedetto dei Marsi , in provincia dell'Aquila, scomparso da giovedì dopo aver salutato la moglie dicendo: 'Esco a fare una ... Leggi su leggo (Di sabato 13 marzo 2021) E' stato riin unDi, 33, di San Benedetto dei Marsi , in provincia dell'Aquila,da giovedì dopo aver salutato la moglie dicendo: 'Esco a fare una ...

