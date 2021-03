Traffico Roma del 13-03-2021 ore 09:30 (Di sabato 13 marzo 2021) Luceverde Roma mai ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi attenzione a un incidente segnalato sulla Trionfale all’altezza di viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto la così detta panoramica altro incidente sulla Ardeatina all’altezza di via delle Sette Chiese analoga segnalazione nella zona della Stazione Termini Ci sono rallentamenti per incidente in Piazza dei Cinquecento all’altezza di via D’Azeglio chiuso temporaneamente Viale Trastevere per lavori di potatura tra Piazza Ippolito Nievo e largo Bernardino da Feltre il Traffico è deviato sulla corsia riservata e trama di conseguenza linea tram 3 effettua servizio solo nella tratta Piazzale Ostiense Valle Giulia mi interessa sostituita da bussa tra Piazzale Ostiense alla stazione Trastevere la linea tram 8 invece sostituita interamente da busso lungo tutto il percorso per i dettagli di ... Leggi su romadailynews (Di sabato 13 marzo 2021) Luceverdemai ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi attenzione a un incidente segnalato sulla Trionfale all’altezza di viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto la così detta panoramica altro incidente sulla Ardeatina all’altezza di via delle Sette Chiese analoga segnalazione nella zona della Stazione Termini Ci sono rallentamenti per incidente in Piazza dei Cinquecento all’altezza di via D’Azeglio chiuso temporaneamente Viale Trastevere per lavori di potatura tra Piazza Ippolito Nievo e largo Bernardino da Feltre ilè deviato sulla corsia riservata e trama di conseguenza linea tram 3 effettua servizio solo nella tratta Piazzale Ostiense Valle Giulia mi interessa sostituita da bussa tra Piazzale Ostiense alla stazione Trastevere la linea tram 8 invece sostituita interamente da busso lungo tutto il percorso per i dettagli di ...

