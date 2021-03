Tirreno-Adriatico 2021, Simon Yates: “Mi sono mosso nel momento sbagliato, Pogacar più forte” (Di sabato 13 marzo 2021) Due giorni fa ci aveva provato da lontano, sbagliando i tempi, e finendo in crisi. Oggi ha provato ad aspettare un po’ di più ma ha chiuso secondo con qualche rimpianto. Simon Yates si deve accontentare della piazza d’onore a Prato di Tivi nella quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2021. Le sue parole riportate da Spaziociclismo: “Tadej è stato più forte e io non mi sono mosso al momento giusto, ci sono entrambe le componenti in questo secondo posto. Non sono più in classifica, quindi lottavo soltanto per la vittoria di tappa. Pensavo che gli altri corridori mi avrebbero riportato su di lui, ma Pogacar è troppo forte. Ho provato a tornare sotto ma non ho nemmeno ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Due giorni fa ci aveva provato da lontano, sbagliando i tempi, e finendo in crisi. Oggi ha provato ad aspettare un po’ di più ma ha chiuso secondo con qualche rimpianto.si deve accontentare della piazza d’onore a Prato di Tivi nella quarta tappa della. Le sue parole riportate da Spaziociclismo: “Tadej è stato piùe io non mialgiusto, cientrambe le componenti in questo secondo posto. Nonpiù in classifica, quindi lottavo soltanto per la vittoria di tappa. Pensavo che gli altri corridori mi avrebbero riportato su di lui, maè troppo. Ho provato a tornare sotto ma non ho nemmeno ...

