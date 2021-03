Netflix dice basta alla condivisione dell’account (Di sabato 13 marzo 2021) Brutte, bruttissime notizie per tutti gli utenti che sono abituati alla condivisione del proprio account Netflix con amici, parenti, conoscenti e anche sconosciuti. Netflix ha infatti dato il via ad un nuovo test volto ad introdurre limiti alla condivisione delle password degli account. Un metodo spesso utilizzato dagli utenti (es. togetherprice) per consentire l’accesso alla piattaforma di streaming a più persone senza la necessità di attivare nuovi account. Netflix non ha ancora preso alcuna decisione definitiva sulla linea da adottare ma ha attivato un test per valutare l’efficacia della nuova restrizione. Netflix “se non vivi con il proprietario..” In concreto, Netflix ha iniziato ad inviare una ... Leggi su helpmetech (Di sabato 13 marzo 2021) Brutte, bruttissime notizie per tutti gli utenti che sono abituatidel proprio accountcon amici, parenti, conoscenti e anche sconosciuti.ha infatti dato il via ad un nuovo test volto ad introdurre limitidelle password degli account. Un metodo spesso utilizzato dagli utenti (es. togetherprice) per consentire l’accessopiattaforma di streaming a più persone senza la necessità di attivare nuovi account.non ha ancora preso alcuna decisione definitiva sulla linea da adottare ma ha attivato un test per valutare l’efficacia della nuova restrizione.“se non vivi con il proprietario..” In concreto,ha iniziato ad inviare una ...

SSandonini : In 2 giorni ho ricevuto notizie contrastanti: ieri la dottoressa mi ha sconsigliato vivamente di fare il vaccino si… - gothpeep : @britishaxel ti giuro... se cerchi su netflix ti dice disponibile fino al 30 marzo - michiamosarcasm : non la prof di storia che dice che c’è su netflix una serie stile bridgerton ma indiana - gergely_rt : @pelleimpura sicura? sulla pagina di netflix non dice niente al riguardo. Ogni qualche mese questa cosa salta fuori… - giannifioreGF : #Netflix dice basta agli account condivisi? -