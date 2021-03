Milan, Pioli: “Theo, Calhanoglu e Rebic pronti per il Napoli” (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Nelle ultime partite abbiamo giocato da squadra. E’ un tipo di gioco dispendioso, un calo ci può stare ma siamo stati bravi ad imparare dalle nostre sconfitte. Intensità e qualità devono andare di pari passo se vogliamo mantenere questo livello”. Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani sera a ‘San Siro’ contro il Napoli. “Come siamo usciti dal momento difficile? Non sono tre partite che ci fanno dimenticare quanto di buono abbiamo fatto. Non abbiamo mai smesso di credere in noi stessi”. Pioli su Juventus-Napoli, gara nuovamente rinviata, ha preferito evitare di far polemica: “Se chiederemo anche noi dei rinvii? Giocare ogni tre giorni ci fa solo bene, vogliamo far bene in tutte le competizioni. Non mi va di dare ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Nelle ultime partite abbiamo giocato da squadra. E’ un tipo di gioco dispendioso, un calo ci può stare ma siamo stati bravi ad imparare dalle nostre sconfitte. Intensità e qualità devono andare di pari passo se vogliamo mantenere questo livello”. Così il tecnico del, Stefano, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani sera a ‘San Siro’ contro il. “Come siamo usciti dal momento difficile? Non sono tre partite che ci fanno dimenticare quanto di buono abbiamo fatto. Non abbiamo mai smesso di credere in noi stessi”.su Juventus-, gara nuovamente rinviata, ha preferito evitare di far polemica: “Se chiederemo anche noi dei rinvii? Giocare ogni tre giorni ci fa solo bene, vogliamo far bene in tutte le competizioni. Non mi va di dare ...

Advertising

capuanogio : Bel #Milan, davvero. Mille assenze, zero lamentele e va a giocarsela. Certo, anche al #ManUtd mancavano giocatori i… - acmilan : ??? LIVE su AC Milan Official App la conferenza di Mister Pioli e @fikayotomori_ alla vigilia di #MUFCACM ??… - tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: ? Più forti di tutto (anche di un arbitro incapace) ? 'Vinciamo per loro' ?… - gilnar76 : Conferenza Pioli: «Nelle ultime gare abbiamo giocato da squadra» #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti… - 100x100Napoli : Le parole di #Pioli alla vigilia di #Milan-#Napoli. -