Maurizio Costanzo senza freni, parla di Dayane Mello e rivela "E' capace di …" (Di sabato 13 marzo 2021) Dayne Mello ha da poco terminato la sua esperienza al Grande Fratello Vip 5, dove ha partecipato come concorrente. La modella brasiliana sicuramente è stata una delle protagoniste principali di questa edizione, da record, visto che è iniziata a settembre e si è conclusa soltanto da pochi giorni. Di certo Dayane non si è fatta mancare nulla all'interno della casa, con pianti, urla, sorrisi, baci, passioni e litigi. Purtroppo la giovane donna, ha anche subito un lutto familiare molto doloroso, visto che a poche settimane dalla fine del reality, è venuto a mancare il fratello, vittima di un incidente familiare. Ad ogni modo, Dayane ha dimostrato di avere una grande forza ed è andata avanti con grinta e determinazione. Ma ora che è uscita dalla casa più spiata d'Italia, che progetti ha la modella? Dayane ... Leggi su baritalianews

