LIVE Sci alpino, Slalom Are 13 marzo in DIRETTA: Liensberger stratosferica, prima vittoria in Coppa. Vlhova rimonta e allunga in Generale (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40: Vlhova chiude all’ottavo posto e si porta a +96 su Gut-Behrami nella Generale 14.38: Liensberger legittima il titolo mondiale vincendo la sua prima gara in Coppa del Mondo e la prima gara per l’Austria in stagione. Secondo posto per Shiffrin che esce da Are senza vittorie, terzo gradino del podio per l’eterna piazzata, la svizzera Holdener 14.37: Liensberger trionfa anche in Coppa del Mondo, riportando la vittoria in Slalom all’Austria a sette anni dall’ultima volta. Shiffrin è seconda a 72 centesimi da Liensberger 14.36: Shiffrin all’intermedio ha 29 centesimi di ritardo 14.35: Grandissima manche dell’austriaca ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.40:chiude all’ottavo posto e si porta a +96 su Gut-Behrami nella14.38:legittima il titolo mondiale vincendo la suagara indel Mondo e lagara per l’Austria in stagione. Secondo posto per Shiffrin che esce da Are senza vittorie, terzo gradino del podio per l’eterna piazzata, la svizzera Holdener 14.37:trionfa anche indel Mondo, riportando lainall’Austria a sette anni dall’ultima volta. Shiffrin è seconda a 72 centesimi da14.36: Shiffrin all’intermedio ha 29 centesimi di ritardo 14.35: Grandissima manche dell’austriaca ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora in DIRETTA: Guida Meillard battaglia all’ultimo punto Pinturault-Odermatt. Az… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Are 13 marzo in DIRETTA: errore di Petra Vlhova nella prima manche! Guida Shiffrin! -… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ del 2° slalom speciale femminile #Åre 2021 #FISAlpine - Rog_2 : RT @Matt_Orlandi: DIRETTA scritta su @_SuperNews_ dello slalom gigante maschile #KranjskaGora 2021 #FISAlpine - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ dello slalom gigante maschile #KranjskaGora 2021 #FISAlpine -