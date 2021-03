LIVE Inghilterra-Francia 23-20, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: gli inglesi si riscattano, sfuma il grande slam per i transalpini (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.33 La DIRETTA LIVE di Inghilterra-Francia finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani con la partita fra Scozia e Irlanda che chiuderà questo quarto turno. 19.31 Secondo tempo che ha fruttato molto meno del primo alla Francia: un solo calcio di punizione trasformato. L’Inghilterra grazie ad una grande accelerazione nel finale, trova d’orgoglio la meta con Itoje nel finale e ottengono una vittoria fondamentale per il morale. sfuma quindi la possibilità di grande slam per la Francia. Ringrazia il Galles che, con una vittoria a Parigi, potrebbe prendersi la vittoria del Sei Nazioni e il ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.33 Ladifinisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani con la partita fra Scozia e Irlanda che chiuderà questo quarto turno. 19.31 Secondo tempo che ha fruttato molto meno del primo alla: un solo calcio di punizione trasformato. L’grazie ad unaaccelerazione nel finale, trova d’orgoglio la meta con Itoje nel finale e ottengono una vittoria fondamentale per il morale.quindi la possibilità diper la. Ringrazia il Galles che, con una vittoria a Parigi, potrebbe prendersi la vittoria del Seie il ...

