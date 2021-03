Le indagini di Lolita Lobosco, trama ultima puntata 14 marzo: un omicidio inspiegabile (Di sabato 13 marzo 2021) Ultimo appuntamento con la fiction poliziesca Le indagini di Lolita Lobosco con la bellissima e bravissima Luisa Ranieri. Le anticipazioni di quest'ultima puntata in onda domenica 14 marzo, rivelano che la vicequestore di Bari dovrà indagare sulla morte di un suo ex compagno di liceo, Vittorio Lamuraglia. L'uomo verrà ritrovato senza vita subito dopo la rimpatriata con i compagni del liceo e si penserà ad un suicidio. La Lobosco, però, non ne sarà per nulla convinta e nel corso delle indagini scoprirà un mondo fatto di corruzione e morte. Le indagini di Lolita Lobosco, trama 14 marzo: Lolita rivede Vittorio Lamuraglia, un suo vecchio compagno di ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 13 marzo 2021) Ultimo appuntamento con la fiction poliziesca Ledicon la bellissima e bravissima Luisa Ranieri. Le anticipazioni di quest'in onda domenica 14, rivelano che la vicequestore di Bari dovrà indagare sulla morte di un suo ex compagno di liceo, Vittorio Lamuraglia. L'uomo verrà ritrovato senza vita subito dopo la rimpatriata con i compagni del liceo e si penserà ad un suicidio. La, però, non ne sarà per nulla convinta e nel corso dellescoprirà un mondo fatto di corruzione e morte. Ledi14rivede Vittorio Lamuraglia, un suo vecchio compagno di ...

Advertising

vereve__ : Comunque io un episodio di Lolita, quella che fa le indagini soprattutto nei boschi baresi, lo vedrei @valeriolundini trama avvincente - anhopelessopus : Lolita Lobosco fa indagini in boschi baresi? - swiftsituno : non io che guardo le indagini di lolita lobosco e mi innamoro di luisa ranieri - perossidasi : 'lolita lobosco... una donna giovane che fa indagini... nei boschi baresi' ti prego valerio - marcoasteggiano : RT @giallosfumature: La nebbia confonde i pensieri e mortifica i capelli, l’orizzonte d’acqua di Bari è troppo lontano per curare la solitu… -

Ultime Notizie dalla rete : indagini Lolita Gianpiero Rotoli si racconta: 'Il 2021? Un nuovo inizio senza zavorre' Intervista esclusiva a Gianpiero Rotoli, l'attore napoletano che interpreta l'agente Silente nelle Indagini di Lolita Lobosco Di origine napoletana, si è poi trasferito a New York insieme alla sua famiglia dove ha potuto conoscere nuove tradizioni e culture ed avuto la possibilità di fare i primi ...

LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO - Il 14 marzo ultimo appuntamento con "Gioco Pericoloso" Ultimo appuntamento su Rai1 con Luisa Ranieri nei panni del vicequestore protagonista della serie giallo - rosa " Le indagini di Lolita Lobosco ", firmata dal regista Luca Miniero e liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi (editi da Sonzogno e Marsilio Editori). Una produzione Bibi Film Tv e Zocotoco in ...

Da Gallipoli in tv, su Rai 1 con Luisa Ranieri e Lunetta Savino c'è il piccolo Emanuele Zollino Piazzasalento Lolita Lobosco: ultima puntata. Anticipazioni e dove vederla Dove vedere Lolita Lobosco Come ogni domenica, Le indagini di Lolita Lobosco andrà in onda in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. In alternativa porete seguire la fiction in diretta streaming dal ...

Ninni Bruschetta: "Aspettando Boris canto I siciliani" Non solo Duccio e la sua fotografia "smarmellata" di "Boris", adesso Ninni Bruschetta fa anche il cantante. È un lato artistico che in pochi conoscono quello che l'attore siciliano mostrerà ne "I sici ...

Intervista esclusiva a Gianpiero Rotoli, l'attore napoletano che interpreta l'agente Silente nellediLobosco Di origine napoletana, si è poi trasferito a New York insieme alla sua famiglia dove ha potuto conoscere nuove tradizioni e culture ed avuto la possibilità di fare i primi ...Ultimo appuntamento su Rai1 con Luisa Ranieri nei panni del vicequestore protagonista della serie giallo - rosa " LediLobosco ", firmata dal regista Luca Miniero e liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi (editi da Sonzogno e Marsilio Editori). Una produzione Bibi Film Tv e Zocotoco in ...Dove vedere Lolita Lobosco Come ogni domenica, Le indagini di Lolita Lobosco andrà in onda in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. In alternativa porete seguire la fiction in diretta streaming dal ...Non solo Duccio e la sua fotografia "smarmellata" di "Boris", adesso Ninni Bruschetta fa anche il cantante. È un lato artistico che in pochi conoscono quello che l'attore siciliano mostrerà ne "I sici ...