Imprenditore stroncato dal Covid a 57 anni, Luciano non aveva patologie: fatale la polmonite bilaterale (Di sabato 13 marzo 2021) Una vita dedicata alla famiglia ed al lavoro distrutta dal Coronavirus in quindici giorni. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, il Covid - 19 è stato più forte delle cure mediche e mercoledì si è ... Leggi su leggo (Di sabato 13 marzo 2021) Una vita dedicata alla famiglia ed al lavoro distrutta dal Coronavirus in quindici giorni. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, il- 19 è stato più forte delle cure mediche e mercoledì si è ...

