Il Printemps des Arts apre a Monte Carlo con il pubblico in sala

Domani, in controtendenza rispetto a quello che sta accadendo in Europa, apre con il pubblico in sala a Monte Carlo il Festival Printemps des Arts, la rassegna musical che va dal barocco alla contemporanea con quattro prime esecuzioni assolute commissionate dal Festival ai francesi Frédéric Durieux e Gérard Pesson, al franco-argentino Sebastian Rivas e all'italiano Franco Stroppa. I concerti, che andranno avanti fino all'11 aprile, sono concentrati nel week end e nelle ore del primo pomeriggio per dare il tempo al pubblico di rientrare in tempo nelle proprie abitazioni rispettando così il coprifuoco che scatta alle 19 nel Principato e alle 18 in Francia. Per entrare nel Principato, in ogni caso, occorre mostrare l'esito negativo del tampone ...

Ultime Notizie dalla rete : Printemps des Nel Principato di Monaco apre il Festival Printemps des Arts con la presenza di pubblico Principato di Monaco . Pur con qualche modifica (due appuntamenti annullati e l'orario di inizio dei concerti anticipato al primo pomeriggio) il Festival Printemps des Arts apre domenica 14 marzo con un doppio appuntamento dedicato alla Scuola di Vienna. Sotto la presidenza di S. A. R. la Principessa di Hannover . Protagonista l'Ensemble ...

Al via Printemps des Arts, il festival di Monte Carlo che va oltre la classica La Stampa Al via Printemps des Arts, il festival di Monte Carlo che va oltre la classica Domenica 14 marzo s’inaugura uno dei più importanti eventi musicali d’Europa, punta su grandi nomi e proposte innovative: al momento l’unico che prevede la presenza del pubblico ...

Torna la grande musica classica di Monte-Carlo Anche il festival di musica classica Printemps des Arts di Monte-Carlo si adegua alle misure anticovid con il distanziamento ai concerti (ingresso, uscita, poltrone), la sicurezza nelle sale e la ...

