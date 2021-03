«Fräulein | vorrebbe girare un film per me?» Quando Mussolini chiamò Leni Riefenstahl

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 13 marzo 2021) La storia, si sa, è fatta non solo di eventi epocali, ma anche di grandi occasioni mancate. Una, poco conosciuta, è certamente questa: poter vederedietro alla macchina da presa per un documentario sulla bonifica fascista delle paludi pontine. Fantastoria? Nient’affatto. Benito, affascinato dal Trionfo della volontà (1935) e dalle nuove tecnicheiche che resero famosa la regista tedesca, non indugiò a invitare laa Palazzo Venezia. Un incontro che effettivamente ebbe luogo, ma di cui restano appunto poche tracce.Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di marzo 2021Quell’incontro dimenticato traNaturalmente,aveva buoni motivi per affidare ...