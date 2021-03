Elisabetta Gregoraci | di chi è e quanto costa la gonna di jeans che ha subito conquistato tutte

(Di sabato 13 marzo 2021) Nelle scorse oreè stata nuovamente tirata in ballo da Pierpaolo Pretelli, che a Casa Chi è stato “interrogato” sul loro rapporto al GF Vip. “Non ho mai detto di essermi innamorato di lei – ha spiegato il fidanzato di Giulia Salemi – Ho sempre parlato di una cotta. Ho pianto perché lei in tanti modi mi ha fatto capire che c’era qualcosa e poi invece l’ha buttata sull’amicizia”. Il secondo classificato al GF Vip ha poi rivelato che la, fuori dal reality, aveva qualcuno che l’aspettava: “Lei fuori aveva un’altra persona che la aspettava. Arrivavano gli aerei da parte di questa persona. Ho proseguito con rispetto perché dall’altra parte c’era un interesse, mascherato con i messaggini sulle mani e il resto”. Quindi la replica via social di, che ha risposto in modo molto piccato. ...

L'ex fidanzato dell'ex signora Briatore torna all'attacco. Con due colpi a sorpresa. Che potrebbero essere fatali. Come rivela Oggi in esclusiva Mino Magli torna all'attacco di. E lo fa con un doppio colpo. Come può rivelare in esclusiva Oggi. Un doppio colpo che potrebbe essere fatale. IL LIBRO VERITÀ? " Una querela per diffamazione e un libro: la ...secondo classificato al , torna a parlare della sua assidua frequentazione all'interno della Casa con , sua 'amica speciale'. Pierpaolo Pretelli ha rivelato cheaveva una persona che l'aspettava fuori dal reality e lei ha risposto sul social: 'Se fosse stato vero non avrei avuto nessun motivo a non dirlo… Che pagliacciata' GF VIP, ...Dopo la fine del GF Vip, la contessa mette in guardia Giulia Salemi in merito alla sua relazione con Pierpaolo Pretelli ...Pierpaolo Pretelli, secondo classificato al Grande Fratello Vip, torna a parlare della sua assidua frequentazione all’interno della Casa con Elisabetta Gregoraci, ...