Dopo anni la coppia vip si è detta addio: “Annullato il matrimonio” (Di sabato 13 marzo 2021) È finita. E il matrimonio è stato Annullato. Dopo quattro anni d’amore, con tanto di proposta di nozze da film, la diva e lo sportivo si sono lasciati. A confermare la rottura, che ha fatto presto il giro del mondo, Page Six e TMZ. Una rottura che rappresenta l’ennesimo colpo di scena nella vita sentimentale della cantante che ha alle spalle diversi matrimoni finiti e amori che l’hanno fatta soffrire. Stiamo parlando di Jennifer Lopez, che ora a quanto pare è tornata single Dopo la fine della relazione con Alex Rodriguez, ex star dei New York Yankees. Che solo poco tempo fa aveva fatto a JLo la grande proposta sulla spiaggia, con un anello con diamante tagli smeraldo di 20 carati.



