Classifica Sei Nazioni rugby 2021: risultati e calendario. Francia battuta dall’Inghilterra, Galles ad un passo dal successo (Di sabato 13 marzo 2021) Il Sei Nazioni 2021 di rugby è scattato il 6 febbraio ed ha visto subito l’esordio casalingo dell’Italia, che ha ospitato la Francia, vittoriosa per 10-50. Trasferta per gli azzurri alla seconda giornata, in casa dell’Inghilterra, vincente 41-18 il 13 febbraio. Dopo una settimana di pausa, nuovo match casalingo per gli azzurri, che ospitano l’Irlanda il 27 febbraio, perdendo per 10-48. Altra settimana di pausa ed ultima gara interna del torneo, il 13 marzo, contro il Galles, con nuova sconfitta per 7-48, poi ultima recita del torneo il 20 marzo in Scozia. L’Italia giocherà i match interni allo Stadio Olimpico di Roma, inoltre tutte le partite degli azzurri si giocheranno di sabato alle ore 15.15 italiane. calendario SEI Nazioni rugby ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Il Seidiè scattato il 6 febbraio ed ha visto subito l’esordio casalingo dell’Italia, che ha ospitato la, vittoriosa per 10-50. Trasferta per gli azzurri alla seconda giornata, in casa dell’Inghilterra, vincente 41-18 il 13 febbraio. Dopo una settimana di pausa, nuovo match casalingo per gli azzurri, che ospitano l’Irlanda il 27 febbraio, perdendo per 10-48. Altra settimana di pausa ed ultima gara interna del torneo, il 13 marzo, contro il, con nuova sconfitta per 7-48, poi ultima recita del torneo il 20 marzo in Scozia. L’Italia giocherà i match interni allo Stadio Olimpico di Roma, inoltre tutte le partite degli azzurri si giocheranno di sabato alle ore 15.15 italiane.SEI...

