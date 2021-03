Campania, pochi controlli nel primo sabato “rosso”: migliaia si riversano in strada (Di sabato 13 marzo 2021) E’ il primo weekend in zona rossa in Campania. Sono entrate in vigore le nuove restrizioni previste anche dall’ultima ordinanza del governatore Vincenzo De Luca. Eppure sono ancora tantissime le persone che si riversano in strada. Da Napoli alla provincia, così come nel casertano, i corsi principali e i centri cittadini traboccavano di gente. Molti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 13 marzo 2021) E’ ilweekend in zona rossa in. Sono entrate in vigore le nuove restrizioni previste anche dall’ultima ordinanza del governatore Vincenzo De Luca. Eppure sono ancora tantissime le persone che siin. Da Napoli alla provincia, così come nel casertano, i corsi principali e i centri cittadini traboccavano di gente. Molti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

