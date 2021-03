Belen Rodriguez sostiene Fabrizio Corona | “Non sta bene | deve essere aiutato | ho pianto per lui”

Leggi su dailynews24

(Di sabato 13 marzo 2021) In questi giorni, stanno facendo molto scalpore le immagini dell’arresto dilacerato dalle ferite. Chi lo conosce, infatti, è sceso in campo per difenderlo, come. I due sono stati insieme per circa tre anni, non si sono lasciati male e con rancore ed è rimasto un profondo rispetto e una grande L'articolo