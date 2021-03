Arte | Gian Lorenzo Bernini | spunta un inedito nudo disegnato a sanguigna**

(Di sabato 13 marzo 2021) Parigi, 13 mar. - (Adnkronos) - Una sanguigna da(1598-1680), celebre soprattutto come scultore e architetto, riscoperto di recente, sarà messo all'asta dalla casa d'aste francese Actéon sabato 20 marzo a Compiègne, una ottantina di km a nord di Parigi. E' stimato tra i 30.000 e i 50.000 euro. Il piccolo disegno (56 x 42,5 cm) è stato identificato come opera delda specialisti della casa d'aste solo pochi mesi fa in occasione dell'inventario di un'eredità di una casata aristocratica. L'opera si distingue per la sua estrema rarità poiché si unisce al corpus molto limitato dei lavori giovanili del celeberrimo autore del colonnato di piazza San Pietro in Vaticano: sono sette finora gli studi dicon modello dal vivo ...

