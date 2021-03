A Morterone abitano più animali che persone | 32 cani e 29 residenti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Morterone abitano

IL GIORNO

(Lecco), 13 marzo 2021 " Nel paese più piccolo d'Italiapiù animali che persone . Arisiedono 32 cani regolarmente iscritti all'Anagrafe regionale degli animali d'affezione, mentre all'Anagrafe comunale sono iscritti 29 cittadini . ...: insieme a Moncenisio è il comune meno popolato in Italia e sorge in Lombardia, in ... ma tutt'ora vimeno di 50 persone. Ingria: è un comune del Piemonte, caratteristic. per le sue ...Morterone (Lecco), 13 marzo 2021 – Nel paese più piccolo d'Italia abitano più animali che persone. A Morterone risiedono 32 cani regolarmente iscritti all'Anagrafe regionale degli animali d'affezione, ...BALLABIO - Deceduta in queste ore la signora Iolanda Toni, che era l'abitante più longeva di Ballabio con i suoi 101 anni. Il suo funerale dovrebbe tenersi a Lecco, ma data e orario sono ancora da def ...