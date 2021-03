(Di venerdì 12 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 12 MARZOORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CIRCONE RIPRISTINATA SULL’INTERO QUADRANTE. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA IL BIVIO CON LA BRACCIANESE E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA. DISAGI ANCHE SULLA SALARIA DOVE IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA SETTEBAGNI E TENUTA DI SANTA COLOMBA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; INFINE SI RALLENTA SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E VIA W. TOBAGI NELLE DUE DIREZIONI. RICORDIAMO CHE SONO ATTIVE LE NUOVE LINEE “S”: IL PIANO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 16 ALLE 19, E IL SABATO DALLE 7 ALLE 10 SERVIZIO ATTIVO FINO AL ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2021 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2021 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - EcoLitoraleTv : Roma, ultima domenica ecologica: viabilità speciale per via Appia Antica - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2021 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-03-2021 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma

Corriere della Sera

VIABILITA' DEL 12 MARZO 2021 ORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. ANCORA DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE NON ...SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L'USCITA PER LA- FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E A24; E SEMPRE ...