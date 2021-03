Tommaso Zorzi dopo il GF Vip: retroscena del “sì” all’Isola dei Famosi e gli altri progetti Mediaset (Di venerdì 12 marzo 2021) Tommaso Zorzi opinionista dell’Isola dei Famosi, non solo. dopo aver vinto il Grande Fratello Vip, l’influencer aveva detto di “no” al programma condotto da Ilary Blasi salvo ripensamenti per via del Covid che, inevitabilmente, costringerà Elettra Lamborghini a “disertare” le prime puntate. Tommaso Zorzi dopo il GF Vip: retroscena del “sì” all’Isola Gabriele Parpiglia, grande... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 12 marzo 2021)opinionista dell’Isola dei, non solo.aver vinto il Grande Fratello Vip, l’influencer aveva detto di “no” al programma condotto da Ilary Blasi salvo ripensamenti per via del Covid che, inevitabilmente, costringerà Elettra Lamborghini a “disertare” le prime puntate.il GF Vip:del “sì”Gabriele Parpiglia, grande... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Nome in codice: PAZZESKA MILANO Ruolo: OPINIONISTA UFFICIALE Benvenuto in squadra, Tommaso! ?? ??#Isola… - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - redazioneiene : 'Ho perso vent'anni di vita. Non vi dico niente ma mi sento male'. Ecco cosa ha combinato @sebagazzarrini a Tommaso… - cia0bell : RT @vincycernic95: Qualcuno dica a Tommaso Zorzi che è entrato iconico all'interno della casa e ne è uscito come quegli sfigati quarantenni… - Daydrea85403738 : @ohcalamityx @IsolaDeiFamosi @tommaso_zorzi Ahahahahah amore io la vorrei nelle stanze di Gloria e Daiena mentre gu… -