Test Qatar MotoGP, Mir: 'Sono pronto al settanta per cento' (Di venerdì 12 marzo 2021) La quinta giornata di Test della MotoGP sul tracciato di Losail ha visto, a causa di un forte vento che ha portato molta sabbia in pista, tanti piloti restare al box, Tra questi c'è anche Joan Mir , ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 12 marzo 2021) La quinta giornata didellasul tracciato di Losail ha visto, a causa di un forte vento che ha portato molta sabbia in pista, tanti piloti restare al box, Tra questi c'è anche Joan Mir , ...

Advertising

SkySportMotoGP : Test Losail, vento e sabbia. @JoanMirOfficial: 'Oggi facciamo motocross' ?? @antonioboselli Gli aggiornamenti LIVE:… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi e Alex Rins, a bordo pista si chiacchiera di macchine e Formula 1. VIDEO #SkyMotori #MotoGP… - Sport_Fair : La #Ducati non gira ma sorride con #Miller e #Bagnaia #Petrucci sfida la sabbia del #Qatar L'analisi della terza gi… - FormulaPassion : #MotoGP: il bilancio in casa #Aprilia al termine dei test in #Qatar - gponedotcom : Un debuttante dai capelli bianchi per Ducati: Davide Tardozzi in azione: Per passare il tempo nell'ultima giornata… -