Sanremo 2021: in radio trionfano Colapesce-Dimartino (Di venerdì 12 marzo 2021) Musica leggerissima batte tutti. Almeno in radio. A sei giorni dalla fine del Festival la canzone del duo Colapesce-Dimartino è di gran lunga la più trasmessa dalle emittenti italiane. Un trionfo per certi versi annunciato visto che tra i brani dei big all'Ariston era l'unica che rimaneva impressa al primo ascolto. Come dovrebbe essere per le canzoni pop che puntano al grande pubblico. Un brano leggero, ma non banale, che dal punto di vista sonoro è agli antipodi di Zitti e buoni la canzone dei Maneskin che ha vinto la 71.ma edizione del Festival. Puro rock and roll, tra chitarre ed adrenalina: uno di quei pezzi che di solito in Italia nessuno passa per radio e che invece è all'undicesimo posto nell'Airplay di questa settimana. In settima posizione nella classifica di Earone ci sono Fedez e Francesca Michielin con ... Leggi su panorama (Di venerdì 12 marzo 2021) Musica leggerissima batte tutti. Almeno in. A sei giorni dalla fine del Festival la canzone del duoè di gran lunga la più trasmessa dalle emittenti italiane. Un trionfo per certi versi annunciato visto che tra i brani dei big all'Ariston era l'unica che rimaneva impressa al primo ascolto. Come dovrebbe essere per le canzoni pop che puntano al grande pubblico. Un brano leggero, ma non banale, che dal punto di vista sonoro è agli antipodi di Zitti e buoni la canzone dei Maneskin che ha vinto la 71.ma edizione del Festival. Puro rock and roll, tra chitarre ed adrenalina: uno di quei pezzi che di solito in Italia nessuno passa pere che invece è all'undicesimo posto nell'Airplay di questa settimana. In settima posizione nella classifica di Earone ci sono Fedez e Francesca Michielin con ...

Advertising

SkyTG24 : Annalisa, dopo Sanremo arriva Nuda 10 con 6 nuovi brani - francescacheeks : Sanremo, 2-6 marzo 2021: la storia di un sogno che ha portato fortuna. ?? #Sanremo2021 - AccademiaCrusca : ?? La volontà di Beatrice Venezi di farsi chiamare direttore è legittima ma ha una motivazione errata linguisticamen… - silvyeb54 : @Sanremo_2021 forza Gianni ?????? - Liberop79653844 : #Liberopensiero2019 : #PETIZIONE :Non in mio nome e non con i miei soldi!... #NO A #SPETTACOLI #BLASFEMI COME A… -