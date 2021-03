Sampdoria | Bereszynski tra presente e futuro | “Qui sto bene Sogno di fare il commentatore tv”

(Di venerdì 12 marzo 2021) Una rete al Cagliari nell'ultimo turno di campionato. Bartoszstupisce anche in zona gol anche se di mestiere fa il difensore. L'esterno destro dellasi è raccontato a Il Secolo XIX passando dagli anni vissuti in maglia blucerchiata sino alcon il desiderio di confermarsi con il club ligure e unnel cassetto che sta già coltivando...tracaption id="attachment 962307" align="alignnone" width="606"(getty images)/captionArrivato nel 2017, in pochi avrebbero immaginato chesarebbe poi diventato una certezza per la: "Ho ancora due anni di contratto con la Samp, sono sempre titolare, ho giocato 120 partite in 5 stagioni, sono ...

