Rugby, Pro 14: Zebre, troppi errori. Il Leinster la chiude nel primo tempo (Di venerdì 12 marzo 2021) Dura 35 minuti la resistenza delle Zebre nel quindicesimo turno del Guinness Pro 14. Nel finale del primo tempo, infatti, accelera il Leinster e chiude il discorso in un match che così vede i bianconeri uscire sconfitti dal Lanfranchi. Partono bene le Zebre che dopo due minuti di gioco conquistano una punizione piazzabile e Antonio Rizzi non manca i pali per il primo vantaggio per i padroni di casa. Insistono i padroni di casa e ancora una volta obbligano al fallo i dubliners e al 7’ Rizzi porta il punteggio sul 6-0. Reazione furiosa del Leinster che appena ha il pallone spinge subito e va immediatamente fino in fondo con Sheehan e la trasformazione di Harry Byrne porta gli irlandesi avanti. Due falli di Rizzi mettono in difficoltà i padroni di casa e ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Dura 35 minuti la resistenza dellenel quindicesimo turno del Guinness Pro 14. Nel finale del, infatti, accelera ilil discorso in un match che così vede i bianconeri uscire sconfitti dal Lanfranchi. Partono bene leche dopo due minuti di gioco conquistano una punizione piazzabile e Antonio Rizzi non manca i pali per ilvantaggio per i padroni di casa. Insistono i padroni di casa e ancora una volta obbligano al fallo i dubliners e al 7’ Rizzi porta il punteggio sul 6-0. Reazione furiosa delche appena ha il pallone spinge subito e va immediatamente fino in fondo con Sheehan e la trasformazione di Harry Byrne porta gli irlandesi avanti. Due falli di Rizzi mettono in difficoltà i padroni di casa e ...

