“Pronta e carica…”. Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua insieme fuori da UeD. La reazione di Ida Platano (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo mesi di tira e molla Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno lasciato Uomini e Donne. Lo hanno fatto insieme e nel modo in cui la dama preferiva: cioè con una scelta come se fosse il trono classico e la cascata dei petali in studio. Lei ha ammesso di avere sognato una scelta particolarmente romantica. “Dopo tre anni me lo meritavo”, ha commentato la Di Padua. Poi ha ringraziato Maria De Filippi e la redazione. “Quando arrivano i sentimenti veri devi prenderli e viverli fuori. Abbiamo avuto un percorso abbastanza lungo, di alti e bassi, a volte bassissimi. Abbiamo fatto qualche errore. Ma io l’ho sempre voluto e ho voglia di viverlo fuori da qua”. (Continua dopo la foto) Riccardo non ha mai nascosto il sogno di diventare padre ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo mesi di tira e mollaDihanno lasciato Uomini e Donne. Lo hanno fattoe nel modo in cui la dama preferiva: cioè con una scelta come se fosse il trono classico e la cascata dei petali in studio. Lei ha ammesso di avere sognato una scelta particolarmente romantica. “Dopo tre anni me lo meritavo”, ha commentato la Di. Poi ha ringraziato Maria De Filippi e la redazione. “Quando arrivano i sentimenti veri devi prenderli e viverli. Abbiamo avuto un percorso abbastanza lungo, di alti e bassi, a volte bassissimi. Abbiamo fatto qualche errore. Ma io l’ho sempre voluto e ho voglia di viverloda qua”. (Continua dopo la foto)non ha mai nascosto il sogno di diventare padre ...

