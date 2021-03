Patrizia Reggiani: “Lady Gaga non ha voluto conoscermi” (Di venerdì 12 marzo 2021) Patrizia Reggiani, l’ex moglie dell’imprenditore Gucci, asserisce che Lady Gaga non ha voluto conoscerla. Per il fatto, è necessario ricordare che fu proprio la donna la mandante dell’uccisione del marito Maurizio Gucci. Che cosa ha detto Patrizia Reggiani su Lady Gaga? Mentre le riprese del film continuano no-stop, l’ex moglie di Gucci, responsabile dell’omicidio di Maurizio Gucci si è detta molto infastidita dal comportamento di Lady Gaga. La donna non ne fa una questione economica ma “di rispetto e buon senso.” Fa sicuramente un effetto un pò strano sentir parlare di tali valori etici-morali da una persona che ha premeditato l’uccisione del marito per l’eredità. Per questo però, la donna ha ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021), l’ex moglie dell’imprenditore Gucci, asserisce chenon haconoscerla. Per il fatto, è necessario ricordare che fu proprio la donna la mandante dell’uccisione del marito Maurizio Gucci. Che cosa ha dettosu? Mentre le riprese del film continuano no-stop, l’ex moglie di Gucci, responsabile dell’omicidio di Maurizio Gucci si è detta molto infastidita dal comportamento di. La donna non ne fa una questione economica ma “di rispetto e buon senso.” Fa sicuramente un effetto un pò strano sentir parlare di tali valori etici-morali da una persona che ha premeditato l’uccisione del marito per l’eredità. Per questo però, la donna ha ...

