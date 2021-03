Omicidio Ilenia Fabbri, la lettera di Claudio Nanni: “Ho sbagliato, pagherò” (Di venerdì 12 marzo 2021) Claudio Nanni, ex marito di Ilenia Fabbri e mandante dell’Omicidio, ha scritto alla figlia una lettera dal carcere. Arianna, dopo averla letta, ha chiesto di incontrarlo. Claudio Nanni e Ilenia FabbriClaudio Nanni, in carcere dal 3 marzo scorso con l’accusa di essere il mandante dell’Omicidio della moglie, Ilenia Fabbri, ha scritto una lettera diretta alla figlia 21enne, Arianna, spiegando che le cose non sono andate come sarebbero dovute andare. A risultare decisiva nella ricostruzione dei fatti è stata la confessione di Pierluigi Barbieri, il 53enne assoldato per uccidere la donna. Il killer, dopo essere stato ... Leggi su ck12 (Di venerdì 12 marzo 2021), ex marito die mandante dell’, ha scritto alla figlia unadal carcere. Arianna, dopo averla letta, ha chiesto di incontrarlo., in carcere dal 3 marzo scorso con l’accusa di essere il mandante dell’della moglie,, ha scritto unadiretta alla figlia 21enne, Arianna, spiegando che le cose non sono andate come sarebbero dovute andare. A risultare decisiva nella ricostruzione dei fatti è stata la confessione di Pierluigi Barbieri, il 53enne assoldato per uccidere la donna. Il killer, dopo essere stato ...

