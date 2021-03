Noir in Festival 2021: al danese Wildland il Black Panther Award (Di venerdì 12 marzo 2021) A Wildland, opera prima della regista danese Jeanette Nordahl, il Black Panther Award del Noir in Festival 2021, menzione speciale allo spagnolo Non uccidere. Con la serata di premiazione si conclude la 30a edizione del Noir in Festival 2021, che vede il Black Panther Award all'opera prima danese Wildland. il Festival prosegue nella giornata del 13 marzo con i film e gli incontri a disposizione su MYmovies, e che per la prima volta ha portato online il meglio del genere, dal cinema alla letteratura passando per le serie TV. Durante la serata conclusiva, trasmessa in diretta su MYmovies dagli studi ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 marzo 2021) A, opera prima della registaJeanette Nordahl, ildelin, menzione speciale allo spagnolo Non uccidere. Con la serata di premiazione si conclude la 30a edizione delin, che vede ilall'opera prima. ilprosegue nella giornata del 13 marzo con i film e gli incontri a disposizione su MYmovies, e che per la prima volta ha portato online il meglio del genere, dal cinema alla letteratura passando per le serie TV. Durante la serata conclusiva, trasmessa in diretta su MYmovies dagli studi ...

