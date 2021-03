New York, il Parlamento apre impeachment contro Cuomo: il governatore è accusato di molestie. E non solo… (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Parlamento dello Stato di New York ha avviato un’inchiesta di impeachment contro il governatore Andrew Cuomo. STATI UNITI – Andrew Cuomo inizia seriamente a tremare. Il partito stesso del potente governatore dello Stato di New York ha avviato una inchiesta di impeachment nei confronti del politico nato nel Queens. Cuomo, avvio di impeachment Dopo tre ore di riunione urgente, è stato dato alla commissione Giustizia largo potere per indagare sulle accuse contro di lui: sia quelle di molestie sessuali sia quelle di manipolazione dei dati degli anziani morti di Covid nelle case di riposo. La decisione prepara il terreno a quello che potrebbe ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 marzo 2021) Ildello Stato di Newha avviato un’inchiesta diilAndrew. STATI UNITI – Andrewinizia seriamente a tremare. Il partito stesso del potentedello Stato di Newha avviato una inchiesta dinei confronti del politico nato nel Queens., avvio diDopo tre ore di riunione urgente, è stato dato alla commissione Giustizia largo potere per indagare sulle accusedi lui: sia quelle disessuali sia quelle di manipolazione dei dati degli anziani morti di Covid nelle case di riposo. La decisione prepara il terreno a quello che potrebbe ...

