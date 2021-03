Napoli, Gattuso spera di recuperare Lozano contro il Milan. Le ultime (Di venerdì 12 marzo 2021) Milan-Napoli: Gennaro Gattuso non sarebbe ancora certo di recuperare Lozano per la sfida ai rossoneri, le ultime Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, Gattuso spera di recuperare in vista del match contro il Milan, Lozano, ma non sarebbe ancora certa la sua presenza. Ieri l’attaccante messicano ha sostenuto una parte di lavoro in gruppo e poi si è dedicato alle terapie e al programma personalizzato in palestra. Tutto si dovrebbe sapere solo domani con le convocazioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021): Gennaronon sarebbe ancora certo diper la sfida ai rossoneri, leStando a quanto riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina,diin vista del matchil, ma non sarebbe ancora certa la sua presenza. Ieri l’attaccante messicano ha sostenuto una parte di lavoro in gruppo e poi si è dedicato alle terapie e al programma personalizzato in palestra. Tutto si dovrebbe sapere solo domani con le convocazioni. Leggi su Calcionews24.com

