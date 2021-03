Militare di 43 anni morto in Sicilia dopo vaccino AstraZeneca, dieci indagati per omicidio colposo (Di venerdì 12 marzo 2021) Militare di 43 anni morto in Sicilia dopo vaccino AstraZeneca. dieci persone risultano indagate dopo la morte di Stefano Paternò, sottufficiale della Marina Militare ad Augusta di 43 anni, che il giorno prima di avere un attacco cardiaco aveva ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca. Nel registro degli indagati tutta la catena di distribuzione del vaccino, dalla società AstraZeneca che lo produce, fino al personale sanitario dell’ospedale Militare che si è occupato direttamente dell’inoculazione. L’accusa per tutti è di omicidio colposo. dieci ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 12 marzo 2021)di 43inpersone risultano indagatela morte di Stefano Paternò, sottufficiale della Marinaad Augusta di 43, che il giorno prima di avere un attacco cardiaco aveva ricevuto la prima dose del. Nel registro deglitutta la catena di distribuzione del, dalla societàche lo produce, fino al personale sanitario dell’ospedaleche si è occupato direttamente dell’inoculazione. L’accusa per tutti è di...

