LIVE Tirreno-Adriatico | Terza tappa in DIRETTA | 3’20” per i cinque fuggitivi Ritiro per Caleb Ewan

14.47 Leggera pioggia sulla corsa. 14.42" per Mark Padun (Bahrain – Victorious) Davide Bais (Eolo Kometa), Tobias Ludvigsson (Groupama FDJ), Guillaume Boivin (Israel Start Up Nation) e Niki Terpstra (Total Direct Energie). 14.39 E Davide Bais (Eolo Kometa) passa per primo al GPM! 14.34 Il GPM di Poggio della Croce è una salita di 5 chilometri con una pendenza del 6,9%. 14.30 Ci troviamo ad 85 km dal traguardo, e di fatti istanno iniziando a salire verso il GPM di Poggio della Croce. 14.27 Il gruppo rallenta l'andatura e il vantaggio deitorna a crescere. Lo spauracchio dei ventagli è ormai ...