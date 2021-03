LIVE F1, Test Bahrain in DIRETTA: Verstappen davanti nella tempesta di sabbia. 5° Sainz, problemi per Ferrari e Mercedes (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI Test DI MOTOGP DALLE 12.00 LA CRONACA DEI Test DI F1 17.05 La DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata! A domani! 17.04 Domani si tornerà in azione alle ore 8.00 per le seconde 8 ore di lavoro. Vedremo se quanto visto oggi sarà confermato, o meno, con particolare curiosità su una deludentissima Mercedes. 17.02 Si è conclusa, quindi, la prima giornata di Test per la F1. Ottima impressione per la Red Bull con un Verstappen che domina sia sul giro secco, sia sul long run. Bene anche Alpine e McLaren, mentre Ferrari, Aston Martin e Mercedes (soprattutto) non ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEIDI MOTOGP DALLE 12.00 LA CRONACA DEIDI F1 17.05 Lasi chiude qui, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata! A domani! 17.04 Domani si tornerà in azione alle ore 8.00 per le seconde 8 ore di lavoro. Vedremo se quanto visto oggi sarà confermato, o meno, con particolare curiosità su una deludentissima. 17.02 Si è conclusa, quindi, la prima giornata diper la F1. Ottima impressione per la Red Bull con unche domina sia sul giro secco, sia sul long run. Bene anche Alpine e McLaren, mentre, Aston Martin e(soprattutto) non ...

SkySportF1 : ?? @Charles_Leclerc causa la prima bandiera rossa di questi #F1Testing Gli aggiornamenti ? - SkySportF1 : Si torna in pista a Sakhir con vento e sabbia in pista Gli aggiornamenti ? - SkySportF1 : ?? SIAMO UFFICIALMENTE TORNATI ?? ?? Team già al lavoro in Bahrain Gli aggiornamenti ? - CHRISPAPUGOMEZ : RT @SkySportF1: ?? Red Bull detta il passo a Sakhir ?? Mercedes in difficoltà sia con Bottas sia con Hamilton Il resoconto ? - davidevalsecchi : RT @SkySportF1: ?? Red Bull detta il passo a Sakhir ?? Mercedes in difficoltà sia con Bottas sia con Hamilton Il resoconto ? -