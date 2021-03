LIVE Biathlon, Sprint donne Nove Mesto in DIRETTA: Vittozzi e Wierer subito in pista, Eckhoff pronta a fare la storia (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32 Anche Simon in pista, tra pochi istanti è il momento di Wierer! 17.30 E’ scattata dal cancelletto Herrmann! Partita la prova! 17.28 Il cielo è sereno e non c’è particolare vento alla Vyso?ina Aréna 17.27 E’ tutto pronto in Repubblica Ceca per la penultima Sprint stagionale. 17.25 Altri pettorali di peso saranno Simon col 3, Chevalier col 13, Preuss col 15, Hanna Oeberg col 19, Alimbekava 22, Hauser 26 mentre le big norvegesi avranno il 30 (Eckhoff) e il 33 (Roeiseland). 17.22 La fase di azzeramento non è stata ancora ultimata ma a breve il tracciato si libererà per fare spazio all’azione. 17.20 Dieci minuti alla partenza del pettorale numero 1, che sarà proprio la tedesca Herrmann. 17.17 Guardando anche alle altre ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.32 Anche Simon in, tra pochi istanti è il momento di! 17.30 E’ scattata dal cancelletto Herrmann! Partita la prova! 17.28 Il cielo è sereno e non c’è particolare vento alla Vyso?ina Aréna 17.27 E’ tutto pronto in Repubblica Ceca per la penultimastagionale. 17.25 Altri pettorali di peso saranno Simon col 3, Chevalier col 13, Preuss col 15, Hanna Oeberg col 19, Alimbekava 22, Hauser 26 mentre le big norvegesi avranno il 30 () e il 33 (Roeiseland). 17.22 La fase di azzeramento non è stata ancora ultimata ma a breve il tracciato si libererà perspazio all’azione. 17.20 Dieci minuti alla partenza del pettorale numero 1, che sarà proprio la tedesca Herrmann. 17.17 Guardando anche alle altre ...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Nove Mesto: alle 17:30 scatta la Sprint femminile, che Italia dobbiamo aspettarci? #12Marzo - neveitalia : LIVE da Nove Mesto: alle 17:30 scatta la Sprint femminile, che Italia dobbiamo aspettarci? #12Marzo… - zazoomblog : LIVE Biathlon Sprint donne Nove Mesto in DIRETTA: Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sperano nel podio - #Biathlon… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Nove Mesto per la penultima sprint della stagione: Johannes Boe cerca l’allungo in classifica generale #11Marzo htt… - neveitalia : LIVE da Nove Mesto per la penultima sprint della stagione: Johannes Boe cerca l’allungo in classifica generale… -