L’Eredità, ‘non assomiglia a me, sveja’: Alessandro Gassmann interviene dopo aver letto i commenti al programma (Di venerdì 12 marzo 2021) Il gioco de L’Eredità il programma di Rai 1 condotto da Flavio Insinna, piace molto ed ha un pubblico vip è proprio il caso di dirlo. Tra coloro che seguono a trasmissione c’è anche Alessandro Gassmann che dopo aver letto alcuni commenti in rete ha deciso di intervenire. LEGGI ANCHE: — campione de L’Eredità Massimo: “Ricevo anche messaggi ammiccanti”, cosa gli scrivono Ma cosa è successo? Secondo alcuni utenti tra i concorrenti de L’Eredità, Juri assomigliava moltissimo al celebre attore romano. Anzi, qualcuno si è spinto oltre, dicendo che era addirittura il suo sosia. Yuri assomiglia a Gassman.#Leredità pic.twitter.com/dP596ifjce— Farouka (@farouka1967) March 9, ... Leggi su funweek (Di venerdì 12 marzo 2021) Il gioco deildi Rai 1 condotto da Flavio Insinna, piace molto ed ha un pubblico vip è proprio il caso di dirlo. Tra coloro che seguono a trasmissione c’è anchechealcuniin rete ha deciso di intervenire. LEGGI ANCHE: — campione deMassimo: “Ricevo anche messaggi ammiccanti”, cosa gli scrivono Ma cosa è successo? Secondo alcuni utenti tra i concorrenti de, Juriva moltissimo al celebre attore romano. Anzi, qualcuno si è spinto oltre, dicendo che era addirittura il suo sosia. Yuria Gassman.#Leredità pic.twitter.com/dP596ifjce— Farouka (@farouka1967) March 9, ...

