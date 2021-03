Lazio-Torino, il Giudice Sportivo ha deciso: niente 3-0 a tavolino e la gara si dovrà disputare (Di venerdì 12 marzo 2021) niente 3-0 a tavolino per il Torino: la gara tra i granata e la Lazio deve disputarsi. Questa la decisione del Giudice Sportivo. Il primo grado della giustizia sportiva federale ha ritenuto sussistente, in favore del Torino, la causa di forza maggiore. Quindi, la partita dovrà disputarsi. Adesso spetta alla Lega, a meno di ricorso da parte della società biancoceleste, individuare una data utile. Foto: twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 marzo 2021)3-0 aper il: latra i granata e ladeve disputarsi. Questa la decisione del. Il primo grado della giustizia sportiva federale ha ritenuto sussistente, in favore del, la causa di forza maggiore. Quindi, la partitadisputarsi. Adesso spetta alla Lega, a meno di ricorso da parte della società biancoceleste, individuare una data utile. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

