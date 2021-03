Inzaghi: 'A Monaco per fare la partita. Il consiglio a Immobile...' (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA - Una vittoria che dà coraggio e fiducia alla Lazio quella contro il Crotone. Un 3 - 2 arrivato grazie al Panterone Caicedo , ancora decisivo nel finale come spesso accaduto in stagione. Nel post ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA - Una vittoria che dà coraggio e fiducia alla Lazio quella contro il Crotone. Un 3 - 2 arrivato grazie al Panterone Caicedo , ancora decisivo nel finale come spesso accaduto in stagione. Nel post ...

Advertising

zazoomblog : Inzaghi: A Monaco per fare la partita. Il consiglio a Immobile... - #Inzaghi: #Monaco #partita. #consiglio - Trepppunti : RT @CorSport: #Inzaghi: 'A Monaco per fare la partita. Il consiglio a Immobile...' - CorSport : #Inzaghi: 'A Monaco per fare la partita. Il consiglio a Immobile...' - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - La Lazio fa il suo dovere, seppur a fatica, e batte 3-2 il Crotone dopo le sconfitte contro Bolo… - napolista : Inzaghi: “Bayern Monaco? Ce la giocheremo, l’obiettivo erano gli ottavi” L’allenatore della Lazio: “Vittoria col Cr… -