In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Marzo: Tutti chiusi in casa e niente domande. Zone rosse il decreto e il terzo monologo in un mese (Di sabato 13 marzo 2021) Covid-19 – La terza ondata Tutti chiusi in casa. Da lunedì (quasi) lockdown. “Vaccino prodotto in Italia” Si cambia. Il Dpcm dopo una settimana è già vecchio. Il governo ha varato le nuove restrizioni chieste dal ministro della Salute Roberto Speranza, sollecitate da settimane dal Comitato tecnico scientifico: zona rossa anche con 250 casi a settimana ogni 100 mila abitanti (o Rt a 1,25 come già accade), le Regioni gialle da lunedì di Alessandro Mantovani Maggioranze linguistiche di Marco Travaglio Sono combattuto. Leggo il tweet di Selvaggia Lucarelli: “Non chiedo il vaccino, però questa cosa che i giornalisti siano nella lista delle categorie non utili a detta degli stessi giornalisti mi dispiace. In questo anno di paura, siamo stati noi a raccontare alla gente cosa succedeva, a denunciare, siamo stati non utili. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Covid-19 – La terza ondatain. Da lunedì (quasi) lockdown. “Vaccino prodotto in Italia” Si cambia. Il Dpcm dopo una settimana è già vecchio. Il governo ha varato le nuove restrizioni chieste dal ministro della Salute Roberto Speranza, sollecitate da settimane dal Comitato tecnico scientifico: zona rossa anche con 250 casi a settimana ogni 100 mila abitanti (o Rt a 1,25 come già accade), le Regioni gialle da lunedì di Alessandro Mantovani Maggioranze linguistiche di Marco Travaglio Sono combattuto. Leggo il tweet di Selvaggia Lucarelli: “Non chiedo il vaccino, però questa cosa che i giornalisti siano nella lista delle categorie non utili a detta degli stessi giornalisti mi dispiace. In questo anno di paura, siamo stati noi a raccontare alla gente cosa succedeva, a denunciare, siamo stati non utili. ...

fattoquotidiano : INTERCETTAZIONI: I BENETTON E L'INCHIESTA SUL CROLLO DEL PONTE I manager e la mancata sicurezza. Le manovre per “ri… - fattoquotidiano : Se mettiamo in ordine le dichiarazioni pubbliche e le interviste rilasciate negli ultimi giorni da Carlo Bonomi e i… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Tre regioni col trucco: pure Campania e Sicilia danno la precedenza ai legali, mentre anziani e “vu… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Marzo: Tutti chiusi in casa e niente domande. Zone rosse il decreto e il ter… - elisadalbosco : RT @adrianoattus: Dopo 156 anni il @sole24ore cambia radicalmente formato. Ecco il formato rhenish sul quale abbiamo lavorato con l’ad @na… -