Il solito Caicedo salva la Lazio nel finale | 3-2 sul Crotone

(Di venerdì 12 marzo 2021) Chiamatela zona, perché l’attaccante dellaper l’ennesima volta ha ribaltato un risultato nei minuti conclusivi della partita. A farne le spese stavolta è il, nell’anticipo della 27^ giornata di Serie A, che ha opposto un’ottima resistenza alla squadra di Inzaghi prima della beffa. I biancocelesti sono passati in vantaggio al 14’ con Milinkovic-Savic che batte di piattone Cordaz dopo l’ottimo cross di Radu. Alla mezzora il pareggio di Simy, che calcia di punta da fuori area cogliendo Reina di sorpresa. Neldi primo tempo, Luis Alberto imbeccato da Immobile va a segno dal limite dell’area. A inizio ripresa, l’intervento di Fares in ritardo su Messias è da rigore: Rapuano assegna il tiro dal dischetto, che Simy non sbaglia spiazzando Reina e diventando il nigeriano più ...

... ma non basta: Simy riacciuffa due volte la squadra di Inzaghi, che trova il gol da tre punti solo nel finale con ilfinisseur. Sogno Champions ancora vivo per i capitolini. Per ......rispetto al. Contro i calabresi allenati dal neo tecnico Serse Cosmi potrebbe ritrovare una maglia da titolare Thomas Strakosha . Mini rivoluzione anche nel reparto offensivo . Felipe...E' un Crotone vivo quello che ospita la Lazio, che va in vantaggio quasi subito con Milinkovic-Savic al 14'. Ma il Crotone pareggia con il solito Simy al 29'. Tuttavia gli uomini ...L’inerzia del match è del Crotone, che fraseggia con qualità accendosi all’improvviso sempre grazie alla qualità di Messias e Ounas, anche se meno appariscenti del solito ... di Escalante viene ...