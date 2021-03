Il pm: "Accertamenti senza guardare in faccia nessuno" (Di venerdì 12 marzo 2021) Siracusa, 12 mar. (Adnkronos) - - (dall'inviata Elvira Terranova) - "Fino a questo momento non è emersa alcuna correlazione tra la morte del sottufficiale Paternò e la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Noi stiamo facendo tutti gli Accertamenti. senza guardare in faccia nessuno. L'analisi delle ipotesi prende in considerazione tutti i soggetti che potrebbero essere coinvolti nella vicenda, senza escludere nessun livello di responsabilità. Dalla fabbricazione al trasporto, alla consegna fino alla somministrazione del vaccino". A parlare, in una intervista esclusiva all'Adnkronos, è il pm di Siracusa Gaetano Bono che, con la Procuratrice Sabrina Gambino, coordina l'inchiesta sulla morte del secondo caporale scelto Stefano Paternò di 42 anni. Sono quattro le persone iscritte, fino ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Siracusa, 12 mar. (Adnkronos) - - (dall'inviata Elvira Terranova) - "Fino a questo momento non è emersa alcuna correlazione tra la morte del sottufficiale Paternò e la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Noi stiamo facendo tutti gliin. L'analisi delle ipotesi prende in considerazione tutti i soggetti che potrebbero essere coinvolti nella vicenda,escludere nessun livello di responsabilità. Dalla fabbricazione al trasporto, alla consegna fino alla somministrazione del vaccino". A parlare, in una intervista esclusiva all'Adnkronos, è il pm di Siracusa Gaetano Bono che, con la Procuratrice Sabrina Gambino, coordina l'inchiesta sulla morte del secondo caporale scelto Stefano Paternò di 42 anni. Sono quattro le persone iscritte, fino ...

Ultime Notizie dalla rete : Accertamenti senza I vaccini non ci fanno paura. I medici indagati invece sì A questo ci pensa come al solito la magistratura, che senza aspettare gli esiti degli accertamenti ha iscritto nel registro degli indagati dieci persone, tra le quali il personale medico dell'...

Roma: risentimento alla coscia, Smalling di nuovo out Senza pace la stagione di Chris Smalling alla Roma. L'inglese si è fermato nuovamente per un fastidio alla coscia sinistra, gli accertamenti non hanno evidenziato lesioni ma solo un risentimento ...

Il pm: "Accertamenti senza guardare in faccia nessuno" Adnkronos Il pm: “Accertamenti senza guardare in faccia nessuno” Condividi questo articolo:Siracusa, 12 mar. (Adnkronos) – – (dall’inviata Elvira Terranova) – “Fino a questo momento non è emersa alcuna correlazione tra la morte del sottufficiale Paternò e la sommin ...

Covid: militare morto, pm ‘accertamenti senza guardare in faccia nessuno, no allarmismi’/Adnkronos (3) (Adnkronos) – E poi il magistrato sottolinea ancora: “Chiunque dica che c’è una correlazione certa tra il vaccino e la morte del sottufficiale dice una sciocchezza, l’indagine viene fatta anche per qu ...

