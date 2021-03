Il lungo viaggio verso Sud di Eleonora, tartaruga marina salvata due volte (Di venerdì 12 marzo 2021) AGI - Eleonora è una viaggiatrice, anche fortunata. Due volte finita in una rete, due volte recuperata da pescatori coscienziosi e curata ora dal Turtle point di Portici, nel Napoletano, Una caretta caretta in viaggio verso Sud, da punta Campanella alla Sicilia, 520 chilometri in 18 giorni. La tartaruga marina salvata dall'Area marina protetta campana è tracciata da un impianto satellitare, e si trova al largo delle coste siciliane, tra Messina e Milazzo Il ricevitore satellitare Eleonora è stata rilasciata in mare a Massa Lubrense, in penisola sorrentina, il 19 febbraio scorso. Sul carapace ha un ricevitore satellitare che permetterà di seguirla a distanza, un impianto applicato al momento di ritornare in acqua dallo staff di Portici, in ... Leggi su agi (Di venerdì 12 marzo 2021) AGI -è una viaggiatrice, anche fortunata. Due volte finita in una rete, due volte recuperata da pescatori coscienziosi e curata ora dal Turtle point di Portici, nel Napoletano, Una caretta caretta inSud, da punta Campanella alla Sicilia, 520 chilometri in 18 giorni. Ladall'Areaprotetta campana è tracciata da un impianto satellitare, e si trova al largo delle coste siciliane, tra Messina e Milazzo Il ricevitore satellitareè stata rilasciata in mare a Massa Lubrense, in penisola sorrentina, il 19 febbraio scorso. Sul carapace ha un ricevitore satellitare che permetterà di seguirla a distanza, un impianto applicato al momento di ritornare in acqua dallo staff di Portici, in ...

