Gianni Morandi, ricoverato d’urgenza per ustioni (Di venerdì 12 marzo 2021) «Lavori in campagna, finalmente ho trovato guanti della mia misura». Gianni Morandi, giovedì, ha cominciato la propria giornata con una battuta, una foto pubblicata su Facebook. Sorridente, alla guida di un mezzo agricolo, ha raccontato al proprio pubblico quel che avrebbe dovuto fare e non ha potuto, perché un incidente domestico lo ha costretto ad un ricovero d’urgenza. Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 marzo 2021) «Lavori in campagna, finalmente ho trovato guanti della mia misura». Gianni Morandi, giovedì, ha cominciato la propria giornata con una battuta, una foto pubblicata su Facebook. Sorridente, alla guida di un mezzo agricolo, ha raccontato al proprio pubblico quel che avrebbe dovuto fare e non ha potuto, perché un incidente domestico lo ha costretto ad un ricovero d’urgenza.

repubblica : ?? Gianni Morandi ricoverato d'urgenza a Bologna per ustioni - SkyTG24 : Gianni Morandi ricoverato d'urgenza per ustioni alle mani e alle gambe - Corriere : Gianni Morandi ricoverato d’urgenza per ustioni a Bologna - antonio_randino : Incidente e ustioni per #GianniMorandi, ricoverato Al centro specializzato di Cesena per le cure necessarie. - hisaroussel : oddio no Gianni Morandi è in ospedale -