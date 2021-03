«Facebook non è una piattaforma neutrale, è una vergogna che non condividano i dati con i ricercatori» (Di venerdì 12 marzo 2021) I contenuti di estrema destra su Facebook hanno molte più interazioni: questo quanto dimostra lo studio condotto da alcuni ricercatori della NYU (New York University). Nello specifico quello che è stato evidenziato è dal team di Laura Edelson è che i post di estrema destra – in particolare quando si tratta di fake news – raccolgono un numero di interazioni di molto superiore rispetto a quelli di altri orientamenti politici e non solo. Anche quando si tratta di informazione fatta nello stesso ambito politico, i contenuti più moderati e la corretta informazioni trovano comunque meno seguito. Abbiamo contattato Laura Edelson per cercare di capire insieme le ragioni che stanno dietro queste evidenze e la direzione che prenderà lo studio del suo team, che non arriverà a conclusioni certe e complete prima di fine anno e senza l’aiuto di ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 12 marzo 2021) I contenuti di estrema destra suhanno molte più interazioni: questo quanto dimostra lo studio condotto da alcunidella NYU (New York University). Nello specifico quello che è stato evidenziato è dal team di Laura Edelson è che i post di estrema destra – in particolare quando si tratta di fake news – raccolgono un numero di interazioni di molto superiore rispetto a quelli di altri orientamenti politici e non solo. Anche quando si tratta di informazione fatta nello stesso ambito politico, i contenuti più moderati e la corretta informazioni trovano comunque meno seguito. Abbiamo contattato Laura Edelson per cercare di capire insieme le ragioni che stanno dietro queste evidenze e la direzione che prenderà lo studio del suo team, che non arriverà a conclusioni certe e complete prima di fine anno e senza l’aiuto di ...

