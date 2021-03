Dpcm: nuove restrizioni, a Pasqua tutta Italia sarà zona rossa (Di venerdì 12 marzo 2021) In arrivo il nuovo Dpcm che regolamenterà anche le vacanze Pasquali, previsto un inasprimento delle misure restrittive. Ecco cosa cambia Il Consiglio dei ministri approva il Dpcm che rafforza le misure restrittive e istituisce in vista di Pasqua zona rossa per tutto il Paese. Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio cambia anche i parametri per l’entrata delle Regioni nelle fascia di rischio più alta. Le Regioni che presenteranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno infatti automaticamente in zona rossa. La nuova stretta varata dall’esecutivo ha come obiettivo quello di frenare la curva epidemiologica che nei giorni scorsi ha mostrato alti picchi di contagio. In questo senso le misure restrittive ... Leggi su zon (Di venerdì 12 marzo 2021) In arrivo il nuovoche regolamenterà anche le vacanzeli, previsto un inasprimento delle misure restrittive. Ecco cosa cambia Il Consiglio dei ministri approva ilche rafforza le misure restrittive e istituisce in vista diper tutto il Paese. Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio cambia anche i parametri per l’entrata delle Regioni nelle fascia di rischio più alta. Le Regioni che presenteranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno infatti automaticamente in. La nuova stretta varata dall’esecutivo ha come obiettivo quello di frenare la curva epidemiologica che nei giorni scorsi ha mostrato alti picchi di contagio. In questo senso le misure restrittive ...

