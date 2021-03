Domenica In: puntata del 14 marzo a rischio? (Di venerdì 12 marzo 2021) Potrebbe essere a rischio la prossima puntata di Domenica In, che dovrebbe andare in onda il 14 marzo. La voce di corridoio arriva da TVBlog, secondo il quale il gruppo di lavoro di Domenica In sarebbe venuto a contatto, nel corso del soggiorno sanremese la scorsa settimana, con una persona che è poi risultata positiva al covid-19. Sul blog leggiamo: Pino Strabioli, che avrebbe preso il virus dopo aver lavorato con Gigi Marzullo, anch’esso risultato positivo al Covid. Strabioli era arrivato a Sanremo il sabato per partecipare a Domenica in. Ma dopo aver saputo della positività di Marzullo ha rinunciato ad andare al programma di Mara, scoprendo poi di essere positivo. Ma nel frattempo aveva preso contatto con il gruppo di lavoro della trasmissione della Domenica ... Leggi su trendit (Di venerdì 12 marzo 2021) Potrebbe essere ala prossimadiIn, che dovrebbe andare in onda il 14. La voce di corridoio arriva da TVBlog, secondo il quale il gruppo di lavoro diIn sarebbe venuto a contatto, nel corso del soggiorno sanremese la scorsa settimana, con una persona che è poi risultata positiva al covid-19. Sul blog leggiamo: Pino Strabioli, che avrebbe preso il virus dopo aver lavorato con Gigi Marzullo, anch’esso risultato positivo al Covid. Strabioli era arrivato a Sanremo il sabato per partecipare ain. Ma dopo aver saputo della positività di Marzullo ha rinunciato ad andare al programma di Mara, scoprendo poi di essere positivo. Ma nel frattempo aveva preso contatto con il gruppo di lavoro della trasmissione della...

