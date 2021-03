DIRETTA MotoGP, Test Losail Day5 LIVE: pista sporca e forte vento. Condizioni pessime in Qatar (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.19 pista sporchissima a Losail e tanto vento. Le prime immagini dal circuito. Yikes In case anyone was wondering why we haven’t seen much track action today! #QatarTest pic.twitter.com/cXF9HCmJwr — MotoGP (@MotoGP) March 12, 2021 14.15 Anche Honda non ha ancora effettuato un giro sul traguardo. La Ducati è stata la prima a scendere in pista con il collaudatore Michele Pirro. 14.13 Ricordiamo che non è prevista pausa da qui alle 19.00. La pista è aperta dalle 12.00. 14.10 C’è attea di vedere come si comporterà Enea Bastianini (Esponsorama/Ducati), al debutto nella MotoGP 2021 dopo aver vinto la Moto2. 14.06 Honda non ha ancora effettuato ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.19sporchissima ae tanto. Le prime immagini dal circuito. Yikes In case anyone was wondering why we haven’t seen much track action today! #pic.twitter.com/cXF9HCmJwr —(@) March 12, 2021 14.15 Anche Honda non ha ancora effettuato un giro sul traguardo. La Ducati è stata la prima a scendere incon il collaudatore Michele Pirro. 14.13 Ricordiamo che non è prevista pausa da qui alle 19.00. Laè aperta dalle 12.00. 14.10 C’è attea di vedere come si comporterà Enea Bastianini (Esponsorama/Ducati), al debutto nella2021 dopo aver vinto la Moto2. 14.06 Honda non ha ancora effettuato ...

infoitsport : LIVE MotoGP, Test Qatar day-6: diretta, tempi e classifica in tempo reale - infoitsport : Diretta Test Motogp 2021 Losail/ Streaming video tv: in pista, comincia il day-5 - infoitsport : DIRETTA MotoGP, Test Losail Day5 LIVE: si comincia! Ultimi chilometri prima del Mondiale - infoitsport : MotoGP, test di Losail: risultati e tempi della sesta giornata in diretta LIVE dal Qatar - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Qatar day-5 in DIRETTA: motori spenti a Losail. I protagonisti restano ai box - #MotoGP #Qatar… -