Dayane Mello tronista a U&D? Il rumors caldeggiato da Costanzo

Advertising

MediasetPlay : Sì, sarà una puntata di #Verissimo a tutto #GFVIP! - lcufeysnmedia : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - izcurse : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - izcurse : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - EireenViolet : RT @EireenViolet: Soleil fidanzata con l’ex di DAY e di Belen! Sarebbe fidanzata con Giamaria Antinolfi che è stato l’uomo più chiacchierat… -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Liberoquotidiano.it

Rosalinda Cannavò, dopo una decina di giorni fuori dal GF Vip, è un'altra persona. Abbandonato il suo ex storico, Giuliano e la sua tresca dai toni un po' saffici con, l'attrice siciliana adesso è tutta per il suo Andrea Zenga. E non che il giovane Andrea non sia tormentato, perché anche lui ha il suo gran daffare con suo padre Walter. Proprio qualche ...Leggi anchetronista a Uomini e Donne? Luca che sta continuando la conoscenza con Angela ed Elisabetta . Il cavaliere poi racconta di aver sentito Antonella , ma il suo interesse non è ...Dayane Mello sarà in una nota trasmissione con Maria De Filippi? Un'indiscrezione di Maurizio Costanzo potrebbe confermare.L’intervista di Stefania Orlando a CHI ha sconvolto gli equilibri che si erano instaurati in casa: la Queen del GF VIP non è stata molto diplomatica: se ha usato parole di ...